Экс-игрок «Крыльев»: Осинькин не виноват в таком положении команды

Экс-футболист самарских «Крыльев Советов» Гарник Авалян поделился мнением о текущем положении дел в команде.
«Сейчас у клуба немного тяжёлые времена. Считаю, не Осинькин виноват в таком положении, там другие дела. Наверное, хотят разобраться, но как бы хуже не было», - приводятся слова Аваляна на страницах «Чемпионата».
В последнем поединке чемпионата России «Крылья Советов» встречались с «Акроном». Поединок завершился поражением самарского коллектива со счетом 0:2. После 14 туров Премьер-лиги подопечные Игоря Осинькина с 12 баллами занимают 11-е место в турнирной таблице.
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