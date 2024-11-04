Волк оценил домашний стадион «Зенита»

Голкипер «Динамо» (Махачкала) Давид Волк рассказал о впечатлениях от гостевого поединка с петербургским «Зенитом» в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Газпром Арена» - впечатляющий стадион. Крыша здесь может закрываться. Это просто превосходно, если учитывать погоду, да и вообще ближайшие зимние погодные условия», - передает слова вратаря «Чемпионат».

Матч «Зенита» и «Динамо» завершился победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:1. После 14 туров чемпионата России петербургская команда набрала 33 балла и занимает второе место в таблице. Махачкалинский клуб с 12 очками располагается на 12-й позиции в Премьер-лиге.