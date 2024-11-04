Сперцян: «Победная серия добавляет нам мотивации и уверенности»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о победной серии «быков» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Я уже говорил, что мы идём от игры к игре и просто делаем свою работу. Победная серия добавляет нам мотивации и уверенности. Нужно продолжать работать», - передает слова футболиста «Чемпионат».
В рамках 14-го тура чемпионата России краснодарская команда на своем поле разгромила «Оренбург» со счетом 4:0. После этой игры подопечные Мурада Мусаева с 36 набранными баллами лидируют в турнирной таблице. «Краснодар» опережает петербургский «Зенит», идущий на втором месте, на три очка.
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