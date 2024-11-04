В «Пари НН» решили, где проведут зимние сборы

Давид Мелик-Гусейнов, занимающий пост гендиректора «Пари НН», поведал о планах нижегородского клуба на грядущие сборы.
«Зимние сборы будут проходить в Турции. Есть несколько локаций, по которым команда будет передвигаться, но они все будут в Турции», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что после 14 туров Российской премьер-лиги нижегородская команда набрала 15 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата страны «Пари НН» на выезде встретится с московским «Динамо». Поединок состоится в субботу, 9 ноября, на стадионе «ВТБ Арена».
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