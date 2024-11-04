«Локомотив» выбрал место для зимних сборов

Московский «Локомотив» определился с местом проведения зимних тренировочных сборов. Об этом рассказал председатель правления «железнодорожников» Юрий Нагорных.

«Локомотив» проведет всю подготовку в ОАЭ. 13 января начнем, 23 февраля закончим», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после 14 туров чемпионата России московская команда набрала 31 балл и занимает третью позицию в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от идущего первым «Краснодара» на пять очков. В следующем поединке Премьер-лиги «Локомотив» на домашнем стадионе встретится с воронежским «Факелом».