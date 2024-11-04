Селюк: «Из сборной России сделали «черкизон»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал неудачные результаты «Ростова» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Неудачные результаты просто потому, что уже все сборники. Стремиться не к чему, сборников в России уже больше, чем футболистов. Они сделали из сборной «черкизон», - передает слова агента Vprognoze.
Напомним, что Валерий Карпин совмещает работу в сборной России и «Ростове».
В последнем матче чемпионата России «жёлто-синие» на выезде расписали мировую с «Динамо» со счетом 1:1. После 14 туров Премьер-лиги «Ростов» набрал 14 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице.
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