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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов: «Николич ничего не поменял в ЦСКА после ухода Федотова, а только ухудшил» эксклюзив

04 Ноября 2024 • 12:27 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Рубин

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о главных событиях прошедшего тура РПЛ. 

- Главным событием тура стало дерби ЦСКА – «Спартак». Как оцените результат матча?

- Я считал, что у ЦСКА больше шансов на победу, но он выглядел просто отвратительно. Не знаю, что хотел Николич, но он ничего не поменял после ухода Федотова, а только ухудшил. Сейчас и в атаке ничего нет, и оборона слабо играет. В результате вся нервозность на поле оттуда, оттого, что ничего не получается. Видимо, тренер не смог пока донести свои идеи до команды и футболисты не понимают, что от них хотят. Они не знают, что делать на поле. Сколько Николич будет настаивать игру, сложно понять, но пока ничего не получается.    

- ЦСКА мало того, что не забил, но и не нанес ни одного удара в створ. Не считаете, что это провал?

- Безусловно. И это не первая такая игра. Он и с «Факелом» плохо сыграл, и до этого. Очень мало ударов по воротам, атакующих действий. И в обороне ничего не получается. Сейчас даже болельщики в интернете пишут, зачем меняли Федотова? Только ухудшили ситуацию.

- «Спартак» какое впечатление произвел?

- Он непредсказуем. Станкович тасует состав и схему игры, и неясно, как команда будет выглядеть. Один матч проводит хорошо, другой – проваливает. Пока тренер не определится с составом, как «Краснодар», у него так и будет, то провал, то хороший матч.  

- «Краснодар» выиграл одиннадцать встреч подряд и продолжает возглавлять таблицу. Воспринимаете это как сюрприз или уже привыкли к успехам «быков»?

- Это сюрприз. Я всегда говорю, что у «быков» еще будут неудачные игры, потому что так не бывает, чтобы в одночасье команда стала вдруг непобедимой. Пока все получается, все хорошо, нет травмированных, но что-то может пойти не так. Два-три провальных матча у «Краснодара» еще будут. Интрига, которую, южане закрутили, конечно, хороша для нашего чемпионата, но думаю, на финише турнира «быки» конкуренции не выдержат.  

- «Локомотив» с трудом и минимальным счетом обыграл «Рубин». Первая тройка долго останется незыблемой? 

- «Динамо» подтянется и наладит игру. «Спартак» тоже, когда Станкович определится с составом. Впереди еще целый круг. А «Рубин» - тяжелый соперник для любой команды. «Локомотив» не исключение. Я предсказывал, что «железнодорожники» победят с минимальным счетом и встреча будет очень тяжелая. С такими тягучими клубами надо забивать быстрый мяч, тогда играть станет легче. А когда долго не забиваешь – можно и проиграть. У «Рубина» было три хороших момента во втором тайме, и гости выглядели лучше.    

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- Как восприняли ничью «Динамо» с «Ростовом»?

- Я думал, что «Динамо» победит. У ростовчан появилось какое-то безразличие. Глаза у футболистов не горят. Они выходят и не борются до конца. Наверное, Карпину нужно пожестче поговорить с командой на эту тему. Ребята выходят на поле очень расхлябанные. Тем не менее, «Ростову» удалось свести встречу с «Динамо» к ничьей. Мне кажется, «бело-голубым» удастся поправить ситуацию. Состав у них хороший. Правда, в последнее время подкосили травмы, и защита не очень здорово играет. Думаю, Личка справится, и «Динамо» подтянется к тройке лидеров. 

- А какие перспективы у «Ростова»? Карпин говорил, что его посещают мысли об отставке.

- Это он сказал на эмоциях. Но когда у тебя начинает все валиться и нет мотивации, замыливается глаз, появляется нежелание делать что-то новое. Или нужна перезагрузка, или надо самому себя взбодрить. Но я не думаю, что Карпин всерьез подумывает уходить из команды. Рановато ему. Надо работать.

Елена Григорьевская

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