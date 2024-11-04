Газзаев оценил работу Слуцкого в Китае

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал работу Леонида Слуцкого на посту главного тренера китайского «Шанхай Шеньхуа». Команда российского специалиста стала вице-чемпионом страны.
«Это хороший результат, второе место и всего лишь одно поражение. Для первого года работы - это отличный результат, с чем я его и поздравляю», - передают слова эксперта «Известия».
Напомним, что россиянин занимает пост главного тренера китайского коллектива с 1 января нынешнего года.
В чемпионате России Слуцкий наибольшую известность приобрел благодаря работе в московском ЦСКА. Также он возглавлял национальную команду страны.
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