Генич отреагировал на слова Дзюбы про Корниленко

Известный комментатор Константин Генич прокомментировал высказывание нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в сторону бывшего спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко.

«Плевать в спину Корниленко за то, что его не взяли в «Крылья Советов». Это не совсем красиво. Не по‑львиному и не по‑королевски, как сам говорит про себя Дзюба», - передает слова комментатора телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в рамках 14-го тура чемпионата России «Акрон» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 2:0. В этой встрече Дзюба отметился одним забитым мячом.

По итогам 14 туров тольяттинская команда набрала 16 очков и занимает восьмое место, а «Крылья» (12) располагаются на 11-й строчке.