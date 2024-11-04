Игрок из РПЛ: «Сборная России не нужна в Азиатской конфедерации»

Игрок казанского «Рубина» Рустам Ашурматов поделился мыслями касательно возможного перехода России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Сборная России не нужна в Азиатской конфедерации. Почему? Просто надеюсь, что сборную России будут пускать обратно в Европу. Так что в Азию переходить не надо», - передает слова Ашурматова Sport24.

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах совместным решением УЕФА и ФИФА. В связи с этим национальная команда проводит исключительно товарищеские поединки. В ноябре подопечные Валерия Карпина встретятся с Брунеем и Сирией в родных стенах.