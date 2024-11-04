Сперцян рассказал, чем нынешний «Краснодар» отличается от прошлогоднего

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о том, чем отличается нынешняя команда от прошлогодней.

«Разные тренеры. Не зря говорят, что всё приходит с опытом. Мне кажется, в этом есть часть заслуги», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

В рамках 14-го тура Российской премьер-лиги краснодарский коллектив на своем поле принимал «Оренбург». «Быки» отпраздновали крупную победу со счетом 4:0.

После 14 туров чемпионата страны краснодарская команда набрала 36 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Мурада Мусаева опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на три очка.