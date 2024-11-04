Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий: «Первая тройка клубов РПЛ будет всё дальше уходить вперёд от конкурентов» эксклюзив

04 Ноября 2024 • 11:34 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Ростов

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал оценку самым интересным матчам прошедшего тура РПЛ.

- Главным событием тура стало дерби ЦСКА – «Спартак». Вас удивил результат матча, ведь считалось, что у хозяев побольше шансов на победу?

- Этот матч меня разочаровал. И не только тем, что там оказалось не очень много футбола, но и очень неприличным поведением некоторых футболистов. Понятно, что это дерби, домашняя игра и хотелось победы, но надо уметь держать себя в руках. Это очень важно. А что касается результата, он справедлив, потому что «Спартак» был лучше.

- ЦСКА мало того, что не забил, но и не нанес ни одного удара в створ. Не считаете, что это провал?

- Я не очень люблю что-то говорить в адрес тренеров, но мне кажется, Станкович переиграл Николича. Это касается и определения состава, и плана на игру. Я очень удивился выбором футболистов в стартовый состав ЦСКА.

- Что именно удивило? Отсутствие Пьянича?

- Нет. Я как раз не считаю, что Пьянича надо было выпускать с первых минут. Он еще не играет в нужном ритме. Действует медленнее, чем необходимо. Мне не понравился выбор Николича в атаке. Мусаев был достоин играть в таком матче.

- Что еще запомнилось по данной игре, помимо драк?

- Мне показалось, что качество футбола было не очень высоким с обеих сторон. Но «Спартак» знал, что делает, и каким образом нивелировать хорошие качества «армейцев». ЦСКА силен комбинационной, позиционной атакой. В этот раз не получилось ни с атаками, ни с завершением. Я думал, помог бы Пьянич в этом, но команда ведь не нанесла ни одного удара в створ. То есть, фирменной игры у ЦСКА не было. Это потому, что гости сыграли очень грамотно. Они были быстрее, мобильнее, перекрывали все зоны. «Армейцам» было сложно найти хорошее продолжение.

- Как восприняли ничью «Динамо» с «Ростовом»?

- Это уже тенденция. «Динамо» из-за того, что несколько матчей не очень мобильно сыграло в обороне, начинает хромать. Изначально, козырь «бело-голубых» – это игра в атаке. У них хорошая первая линия, и в середине все здорово. Но из-за того, что много проблем в защите, и в нападении игра не получается.

Реклама


- «Краснодар» победил в одиннадцатом матче подряд и продолжает возглавлять таблицу. Как воспринимаете такое шествие «быков»? Уже привыкли к их успехам?

- Да. В свое время я говорил, что фаворит чемпионата все равно «Зенит». А «Краснодар» способен только на то, чтобы составить ему конкуренцию. А сейчас мы видим, что южане научились дожимать. Когда они в матче с «Оренбургом» забили первый мяч, то гости бросились вперед, за что и были наказаны. Сейчас очень сложно к чему-то придраться в игре «Краснодара». Команда отлажена, настроена и управляема. Думаю, что скорой смены лидера чемпионата ждать не стоит. И вообще, первая тройка будет все дальше уходить вперед от конкурентов.

- «Локомотив» с трудом и минимальным счетом обыграл «Рубин». Как это восприняли?

- На игре «Локомотива» сказалась нехватка Батракова и Баринова. Тем не менее, команда игру держит, старается играть в свой футбол. Моменты она создавала, другое дело, что не очень получилось с реализацией.

Елена Григорьевская

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Краснодар Валерий Непомнящий ещё теги

Новости по матчу

02 Ноября
20:27
​Ловчев: «В «Ростове» к Карпину особое отношение»
16:34
Тарханов – об игре «Динамо»: «Не зря Личка матом выругался»
12:24
Балахнин - о нецензурном слове Лички на пресс-конференции: «Он просто не смог подобрать синоним, но это было сильно» 1
11:48
Петрушин - об ошибке Лунёва, приведшей к голу в игре с «Ростовом»: «Я уже к этому привыкаю» 1
11:20
Карраскаль рассказал, что хотел бы последовать примеру Дугласа Сантоса и получить российское гражданство
10:55
«Мы бы хотели, чтобы Карпин оставался у руля «Ростова» - Сутормин - о словах тренера о возможной отставке
01 Ноября
21:51
Кутицкий: «Приятно забивать на домашнем стадионе при своих болельщиках, когда после гола кричат фамилию»
21:46
Генеральный директор «Динамо»: «По игре вопросов нет»
21:45
Карпин: «Первый тайм не понравился, второй тайм получше, результат соответственно 50 на 50»
21:35
Личка: «Во втором тайме футбола не было» 1
21:07
Из-за них «Динамо» без победы: три худших игрока матча против «Ростова» 1
20:57
Дождливая ничья в Москве: «Динамо» и «Ростов» за три минуты обменялись голами в первом матче 14-го тура
19:31
«Ростов» с московским «Динамо» обменялись голами в течение двух минут 1
18:57
Личка: «Уверен, что потеря Бителло не будет серьёзной для команды»
18:47
Карпин: «Где-то влияет на футболистов боязнь опять не выиграть»
18:30
«Динамо» Москва - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
14:34
Ставка и прогноз на матч Динамо — Ростов РПЛ — 1 ноября 2024
11:14
Гершкович рассказал, как «Динамо» может выйти из кризиса в обороне
02:02
Динамо Москва - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:39
Непомнящий: «Жду боевой матч»
01:22
Булыкин: «Динамо» победит»
31 Октября
22:02
​Балахнин: «Ростову» по силам обыграть любого»
19:06
Ставка и прогноз на точный счёт матча Динамо — Ростов РПЛ — 1 ноября 2024
18:53
Дьяков предрекает «Динамо» и «Ростову» голевой матч
17:22
Булыкин объяснил, почему «Динамо» уверенно обыграет «Ростов» в 14-м туре РПЛ 1
16:30
Балахнин: «Динамо» пропускает всегда и постоянно, «Ростову» нужно использовать свои моменты
16:23
Орещук: «Меня радует Лунёв»
14:12
Лесовой — о базе «Динамо»: «Просто космос, редкость даже для топ-лиг»
11:50
Ставка и прогноз на матч Динамо — Ростов чемпионата России — 1 ноября 2024
30 Октября
19:51
Кирьяков – о «Ростове»: «Команда плывёт»
13:54
Канчельскис призвал «Ростов» принять реальность: Они никогда не будут чемпионами
29 Октября
23:00
Бесплатная ставка и прогноз на матч Динамо Москва – Ростов чемпионата России – 1 ноября 2024
18:25
В «Ростове» высказались о возможном уходе Карпина
17:33
Шалимов выделил главную проблему «Динамо»
28 Октября
16:46
Личка оценил игру Лунёва
16:16
Барбоза объяснил, почему не верит в отставку Карпина
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Как Алексей Миранчук обскакал Месси в матче плей-офф МЛС Месси высказался о втором матче с командой Миранчука Нападающий «Баварии» Кейн назвал лучшего молодого футболиста мира Глава «Реала» Перес недоволен позицией Анчелотти по трём игрокам - названы имена Кто подвёл команду в дерби всея Руси: три игрока, из-за которых «Спартак» обыграл ЦСКА «Великолепно»: Дзюба отреагировал на отставку Корниленко «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Гвардиола объяснил поражение от «Борнмута» «Спартак» принял решение по Пруцеву Неймар ведёт переговоры с новым клубом - это не «Барселона»
Родри – обладатель «Золотого мяча» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль В борьбе за «Золотой мяч» победило добро Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага
Спортивные новости
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной» Зверев разгромил Умбера в финале турнира в Париже Дубль Радулова помог «Локомотиву» выиграть у «Трактора» в КХЛ «Салават Юлаев» сломил сопротивление СКА в матче КХЛ Норрис стал победителем спринта Гран-при Бразилии, Ферстаппен — третий Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Ноября
12:34 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Из сборной России сделали «черкизон»
12:17 · Россия. Премьер-лига
Газзаев оценил работу Слуцкого в Китае
12:06 · Россия. Премьер-лига
Генич отреагировал на слова Дзюбы про Корниленко
11:55 · Россия. Премьер-лига
Игрок из РПЛ: «Сборная России не нужна в Азиатской конфедерации»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Сперцян рассказал, чем нынешний «Краснодар» отличается от прошлогоднего
11:29 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Ростова» Комличенко посмеялся над возможностью уехать в Европу
11:19 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Краснодара»: «Галицкий заслужил увидеть, как исполняется его мечта»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Экс-футболист ЦСКА: «Спартак» явно переиграл»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Кордоба высказался о победе «Краснодара» со счётом 4:0
10:58 · Россия. Премьер-лига
Аршавин схватил Генича за горло во время обсуждения матча «Спартака»
10:41 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Спартаку» практически невозможно отыграть отрыв от первого места»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил состав «Спартака»
09:52 · Россия. Премьер-лига
Медина: «В «Спартаке» ты обязан завоёвывать титулы»
09:46 · Россия. Премьер-лига
Лончар: «Акрон» заслуженно обыграл «Крылья Советов»
09:39 · Россия. Премьер-лига
Абаев прокомментировал результаты «Спартака» при Станковиче
09:33 · Россия. Премьер-лига
Волков прокомментировал победу «Акрона» над «Крыльями»
09:28 · Россия. Премьер-лига
Владелец «Акрона»: «Победа важнее рекорда Дзюбы»
09:22 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Станкович ничего не улучшил в «Спартаке»
09:16 · Россия. Премьер-лига
Каррера отреагировал на победу «Спартака» в дерби
08:45 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» высказался о возможном увольнении Осинькина
08:38 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Роша явно перепутал футбол со смешанными единоборствами»
08:33 · Россия. Премьер-лига
Боков высказал мнение о судействе в дерби ЦСКА - «Спартак»
08:27 · Россия. Премьер-лига
Тарханов оценил игру Дзюбы в «Акроне»
08:21 · Россия. Премьер-лига
Мостовой рассказал, когда выберет место стажировки
00:19 · Россия. Премьер-лига
Дзюба – о матче со «Спартаком»: «Стараюсь наслаждаться такими матчами»
Все новости