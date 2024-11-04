Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал оценку самым интересным матчам прошедшего тура РПЛ.

- Главным событием тура стало дерби ЦСКА – «Спартак». Вас удивил результат матча, ведь считалось, что у хозяев побольше шансов на победу?

- Этот матч меня разочаровал. И не только тем, что там оказалось не очень много футбола, но и очень неприличным поведением некоторых футболистов. Понятно, что это дерби, домашняя игра и хотелось победы, но надо уметь держать себя в руках. Это очень важно. А что касается результата, он справедлив, потому что «Спартак» был лучше.

- ЦСКА мало того, что не забил, но и не нанес ни одного удара в створ. Не считаете, что это провал?

- Я не очень люблю что-то говорить в адрес тренеров, но мне кажется, Станкович переиграл Николича. Это касается и определения состава, и плана на игру. Я очень удивился выбором футболистов в стартовый состав ЦСКА.

- Что именно удивило? Отсутствие Пьянича?

- Нет. Я как раз не считаю, что Пьянича надо было выпускать с первых минут. Он еще не играет в нужном ритме. Действует медленнее, чем необходимо. Мне не понравился выбор Николича в атаке. Мусаев был достоин играть в таком матче.

- Что еще запомнилось по данной игре, помимо драк?

- Мне показалось, что качество футбола было не очень высоким с обеих сторон. Но «Спартак» знал, что делает, и каким образом нивелировать хорошие качества «армейцев». ЦСКА силен комбинационной, позиционной атакой. В этот раз не получилось ни с атаками, ни с завершением. Я думал, помог бы Пьянич в этом, но команда ведь не нанесла ни одного удара в створ. То есть, фирменной игры у ЦСКА не было. Это потому, что гости сыграли очень грамотно. Они были быстрее, мобильнее, перекрывали все зоны. «Армейцам» было сложно найти хорошее продолжение.

- Как восприняли ничью «Динамо» с «Ростовом»?

- Это уже тенденция. «Динамо» из-за того, что несколько матчей не очень мобильно сыграло в обороне, начинает хромать. Изначально, козырь «бело-голубых» – это игра в атаке. У них хорошая первая линия, и в середине все здорово. Но из-за того, что много проблем в защите, и в нападении игра не получается.

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- «Краснодар» победил в одиннадцатом матче подряд и продолжает возглавлять таблицу. Как воспринимаете такое шествие «быков»? Уже привыкли к их успехам?

- Да. В свое время я говорил, что фаворит чемпионата все равно «Зенит». А «Краснодар» способен только на то, чтобы составить ему конкуренцию. А сейчас мы видим, что южане научились дожимать. Когда они в матче с «Оренбургом» забили первый мяч, то гости бросились вперед, за что и были наказаны. Сейчас очень сложно к чему-то придраться в игре «Краснодара». Команда отлажена, настроена и управляема. Думаю, что скорой смены лидера чемпионата ждать не стоит. И вообще, первая тройка будет все дальше уходить вперед от конкурентов.

- «Локомотив» с трудом и минимальным счетом обыграл «Рубин». Как это восприняли?

- На игре «Локомотива» сказалась нехватка Батракова и Баринова. Тем не менее, команда игру держит, старается играть в свой футбол. Моменты она создавала, другое дело, что не очень получилось с реализацией.

Елена Григорьевская