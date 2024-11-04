Нападающий «Ростова» Комличенко посмеялся над возможностью уехать в Европу

Форвард «Ростова» Николай Комличенко отреагировал на вопрос о потенциальном трансфере в Европу.

«Остались ли мечты попасть в топ-чемпионат? Куда? В топ-чемпионат? Ха-ха-ха», - приводятся слова нападающего на страницах Sport24.

Напомним, что в Европе Комличенко выступал за чешские клубы «Млада Болеслав» и «Слован».

В текущем сезоне Николай принял участие в 16 поединках и отметился пятью забитыми мячами. Его рыночная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.

После 14 туров Премьер-лиги «Ростов» набрал 14 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице.