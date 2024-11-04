Экс-игрок «Краснодара»: «Галицкий заслужил увидеть, как исполняется его мечта»

Экс-игрок «Краснодара» Урош Спайич поделился мнением о борьбе «быков» за первое место в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Галицкий заслужил увидеть, как исполняется его мечта. Чемпионство «Краснодара» - это мечта Сергея Николаевича. У команды есть все условия, чтобы занять первое место», - передает слова Спайича «Чемпионат».

По итогам 14 туров чемпионата России краснодарская команда набрала 36 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Мурада Мусаева опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на три очка. В следующем туре Премьер-лиги краснодарская команда на выезде сыграет против казанского «Рубина».