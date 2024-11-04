Экс-футболист ЦСКА: «Спартак» явно переиграл»

В центральном матче 14-го тура РПЛ ЦСКА на своем поле потерпел поражение от «Спартака» со счетом 0:2. Об этой встрече поделился мыслями экс-футболист «армейского» коллектива Сергей Колотовкин.

«Разочарован игрой ЦСКА и результатом в дерби. Игра у армейцев не получилась. Нельзя сказать, что ЦСКА прям совсем плохо играл, но «Спартак» явно переигрывал», - приводятся слова Колотовкина на страницах «Чемпионата».

После 14 туров Российской премьер-лиги ЦСКА с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Что касается «Спартака», то команда Деяна Станковича поднялась на пятую позицию. В активе «красно-белых» 25 баллов.