Кордоба высказался о победе «Краснодара» со счётом 4:0

Центрфорвард «Краснодара» Джон Кордоба поделился мыслями касательно вчерашнего поединка против «Оренбурга». «Быки» отпраздновали разгромную победу со счетом 4:0.
«Матч был тяжёлым. Соперник приехал за победой. Нам помогли во втором тайме замены. Хочу ли стать лучшим бомбардиром? Конечно. Но прежде всего это работа всей команды», - цитирует колумбийского нападающего «РБ Спорт».
По итогам 14 туров чемпионата России краснодарская команда набрала 36 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Мурада Мусаева опережают идущий вторым «Зенит» на три очка. На счету Кордобы восемь забитых мячей в Премьер-лиге сезона-2024/2025.
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