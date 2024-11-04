Кордоба высказался о победе «Краснодара» со счётом 4:0

«Матч был тяжёлым. Соперник приехал за победой. Нам помогли во втором тайме замены. Хочу ли стать лучшим бомбардиром? Конечно. Но прежде всего это работа всей команды», - цитирует колумбийского нападающего «РБ Спорт».