Аршавин схватил Генича за горло во время обсуждения матча «Спартака»

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин и комментатор Константин Генич в эфире обсудили стычку Виллиана Роши и Руслана Литвинова во время дерби ЦСКА – «Спартак».

Во время спора Аршавин решил наглядно показать на Констанине, как «армеец» схватил за горло футболиста «народной команды». Этот момент из прямого эфира «Матч ТВ» стал вирусным в интернете.

Дерби ЦСКА и «Спартака» прошло на стадионе «ВЭБ Арена» в минувший уик-энд. Победу в поединке отпраздновали «красно-белые» со счетом 2:0. Голами отметились Бонгонда и Медина.

По итогам 14 туров «армейцы» занимают шестое место в таблице РПЛ, а команда Деяна Станковича находится на пятой строчке.