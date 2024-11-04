Ледяхов: «Спартаку» практически невозможно отыграть отрыв от первого места»

Экс-тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался относительно перспектив «красно-белых» в борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне Премьер-лиги.
«Матчей еще много, но отрыв от первого места большой. Трудно будет отыграть. Практически невозможно. Хотя футбол в настоящее время такой, что каждый день что-то меняется», - передает слова Ледяхова Legalbet.
В поединке 14-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на выезде встречался со столичным ЦСКА. Подопечные Деяна Станковича отпраздновали победу со счетом 2:0. После этого успеха «народная команда» набрала 25 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
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