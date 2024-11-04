Сёмин оценил состав «Спартака»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре столичного «Спартака» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Если у «Спартака» будет стабильность, то команда сможет многого добиться. У клуба очень сбалансированный состав. Спартаковцы должны извлечь уроки из ошибок», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

В рамках 14-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на выезде одержал победу над ЦСКА со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Бонгонда и Медина.

После этой встречи «красно-белые» с 25 набранными баллами занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче Премьер-лиги «Спартак» на своем поле сыграет против тольяттинского «Акрона».