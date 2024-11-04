Медина: «В «Спартаке» ты обязан завоёвывать титулы»

Хавбек столичного «Спартака» Хесус Медина поведал о задачах «народной команды».

«Мы - «Спартак». Но важнее исправлять ошибки и побеждать в отдельных матчах. В «Спартаке» ты обязан завоевывать титулы и выигрывать матчи. Будем продолжать работать», - приводятся слова полузащитника на страницах «Чемпионата».

В поединке 14-го тура чемпионата России «красно-белые» одержали гостевую победу над ЦСКА со счетом 2:0. Голами отметились Бонгонда и Медина.

После этого поединка «Спартак» с 25 баллами находится на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, а «армейский» коллектив (24) занимает шестую строчку.