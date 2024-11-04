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Лончар: «Акрон» заслуженно обыграл «Крылья Советов»

04 Ноября 2024 • 09:46 Комментировать

Хавбек тольяттинского «Акрона» Стефан Лончар дал комментарий после победного противостояния с самарскими «Крыльями Советов».

«Крылья» - сильная команда. Мы отлично начали, но был и небольшой спад по ходу первого тайма. Во второй тайм мы вернулись уже в лучшей форме. В итоге заслуженно победили», - передает слова полузащитника Metaratings.ru.

Встреча завершилась победой «Акрона» со счетом 2:0. Тольяттинская команда набрала 16 баллов и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. В рамках 15-го тура чемпионата России новичок РПЛ на выезде сыграет против московского «Спартака». Встреча запланирована на 10 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Акрон Стефан Лончар ещё теги
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