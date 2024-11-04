Абаев прокомментировал результаты «Спартака» при Станковиче

Экс-голкипер московского «Локомотива» Илья Абаев прокомментировал результаты «Спартака» под руководством сербского специалиста Деяна Станковича в этом сезоне.

«Спартак» занимает пятое место. Реальный ли это уровень команды? Любая команда, которая находится на пятом месте, найдет матчи, в которых могла набрать очки, но не сделала этого», - передает слова Абаева Metaratings.ru.

В поединке 14-го тура Премьер-лиги «Спартак» на выезде противостоял ЦСКА. «Красно-белые» отпраздновали победу со счетом 2:0. После этого успеха подопечные Станковича набрали 25 баллов и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата, сместив на шестую позицию «армейцев».