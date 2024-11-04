Волков прокомментировал победу «Акрона» над «Крыльями»

Страж ворот тольятинского «Акрона» Сергей Волков в разговоре с представителями СМИ прокомментировал победу над самарскими «Крыльями Советов» в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Это принципиальная игра. И эмоции у нас самые положительные после победы в дерби. Рады, что подарили такой праздник своим болельщикам и всему Тольятти», - передает слова голкипера Metaratings.ru.

Напомним, что встреча прошла на стадионе в Самаре и завершилась победой «Акрона» со счетом 2:0. После этого успеха тольяттинская команда набрала 16 баллов и располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре «Акрон» на выезде сыграет со столичным «Спартаком».