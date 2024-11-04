Владелец «Акрона»: «Победа важнее рекорда Дзюбы»

Павел Морозов, который является владельцем тольяттинского «Акрона», высказался о победе над самарскими «Крыльями Советов» в рамках 14-го тура Премьер-лиги. Новичок РПЛ выиграл со счетом 2:0.

«Победа важнее рекорда Дзюбы. Артём играет на результат, забивает, отдаёт. Мы рады этому приобретению. Артём - молодец!» - передает слова Морозова Metaratings.ru.

После победы над «Крыльями Советов» тольяттинская команда набрала 16 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре «Акрон» на выезде померяется силами с московским «Спартаком». Встреча состоится в воскресенье, 10 ноября, на стадионе «Лукойл Арена».