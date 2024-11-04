Червиченко: «Станкович ничего не улучшил в «Спартаке»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о работе сербского специалиста Деяна Станковича на посту главного тренера «красно-белых».
«Станкович ничего не прибавил и не улучшил, всё происходит из-за индивидуальных действий игроков. Вообще считаю, что Николич лучше, чем Станкович», - поделился мыслями Червиченко в эфире радио «Движение».
В минувший уик-энд состоялось дерби ЦСКА и «Спартака». Встреча завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:0.
По итогам 14 туров Российской премьер-лиги команда Станковича занимает пятое место в турнирной таблице, а «армейцы» располагаются на шестой позиции.
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