Каррера отреагировал на победу «Спартака» в дерби

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал гостевую победу «красно-белых» над ЦСКА в поединке 14-го тура Российской премьер-лиги.
«Дерби - особенный матч как для футболистов, так и для болельщиков. Поэтому в таких играх важно побеждать. Поздравляю «Спартак» с победой в дерби», - передает слова итальянского специалиста «РБ Спорт».
Матч ЦСКА и «Спартака» состоялся на московском стадионе «ВЭБ Арена» в минувший уик-энд. Встреча завершилась поражением «армейского» коллектива со счетом 0:2.
По итогам 14 туров Премьер-лиги команда Марко Николича занимает шестое место в турнирной таблице, а подопечные Деяна Станковича располагаются на пятой позиции.
Бан пользователя