Экс-игрок «Спартака» высказался о возможном увольнении Осинькина

Бывший футболист столичного «Спартака» Эдуард Мор высказался о возможном увольнении Игоря Осинькина с поста наставника самарских «Крыльев Советов».
«Такое ощущение, что всё к этому идёт. Осинькин - топ‑специалист, но не знаю. Если люди хотят убрать тренера, какой бы он хороший ни был, то они своего добьются», - поделился мыслями Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что в рамках 14-го тура чемпионата России «Крылья Советов» потерпели поражение от тольяттинского «Акрона» со счетом 0:2. После этой встречи самарская команда с 12 набранными баллами располагается на 11-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.
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