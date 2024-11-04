Экс-игрок «Спартака» высказался о возможном увольнении Осинькина

«Такое ощущение, что всё к этому идёт. Осинькин - топ‑специалист, но не знаю. Если люди хотят убрать тренера, какой бы он хороший ни был, то они своего добьются», - поделился мыслями Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».