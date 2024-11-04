Камоцци: «Роша явно перепутал футбол со смешанными единоборствами»

Франко Камоцци, который ранее был советником Леонида Федуна, дал комментарий относительно победы «красно-белых» над ЦСКА в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

«Очень рад за «Спартак» и за фанатов «красно-белых». Они заслужили такую победу. Кто виноват в драке? Роша явно перепутал футбол со смешанными единоборствами», - передает слова Камоцци Metaratings.ru.

Напомним, что столичное дерби ЦСКА и «Спартака» прошло на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилось победой «красно-белых» со счетом 2:0. После этого матча «армейцы» с 24 очками занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а подопечные Деяна Станковича находятся на пятой позиции.