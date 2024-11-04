Боков высказал мнение о судействе в дерби ЦСКА - «Спартак»

Бывший российский футболист Максим Боков поделился мнением о работе судей в недавнем дерби ЦСКА и «Спартака». Главным арбитром московского дерби был Алексей Сухой.

«Не защищаю Сухого, но он работает не один. Эту ситуацию можно было предотвратить. У Сухого рядом были помощники, которые могли не допустить инцидента», - передает слова Бокова Metaratings.ru.

Напомним, что в прошедшем поединке между ЦСКА и «Спартаком» было три удаления. Красные карточки получили Обляков, Роша и Литвинов. Встреча завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:0.

По итогам 14 туров Премьер-лиги «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице, а «народная команда» располагается на пятой строчке.