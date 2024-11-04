Тарханов оценил игру Дзюбы в «Акроне»

Бывший наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов высказался о голе форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в поединке с самарскими «Крыльями Советов» (2:0).

«Он точно не потерялся в «Акроне». Забивает и отдает. Как раз такой футболист и нужен был этой команде. «Акрон» прибавляет во всех футбольных компонентах», - передает слова эксперта Vprognoze.ru.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 36-летний Дзюба провел шесть поединков, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. По итогам 14 туров чемпионата страны тольяттинская команда набрала 16 баллов и располагается на восьмой позиции в таблице.