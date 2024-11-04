Мостовой рассказал, когда выберет место стажировки

Экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой дал комментарий касательно своей стажировки.

«Через день-два определюсь с местом стажировки. После подставы «Спартака» ни с одним клубом не разговаривал. Не имеет смысла. Кто открыт, к тому и пойду», - передает «РБ Спорт» слова Александра.

Напомним, что у Мостового была запланирована стажировка в «Спартаке», однако по инициативе руководства «красно-белых» ее отменили.

После 14 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 25 баллов и располагаются на пятой позиции в турнирной таблице.