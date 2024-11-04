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«Спартак» карает ЦСКА, Дзюба сигналит Осинькину, Заболотный играет с ВАРом: Как прошёл 14-й тур РПЛ

04 Ноября 2024 • 09:00 Комментировать
ЦСКА Москва
0:2
Спартак Москва

Сыгран четырнадцатый тур Российской премьер-лиги. На праздничный понедельник не было запланировано ни одного матча, потому как на новой рабочей недели состоятся матчи Пути РПЛ Кубка России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» – о том, что было интересного в восьми прошедших встречах.

Личка не в силах это терпеть

«Динамо» и «Ростов» встретились в пятницу в 19:00. В такой же день недели и в такое же время они начинали матч чемпионата между собой в марте. Тогда ростовчане одержали крупную победу. Теперь вышло не столь сенсационно – ничья.

«Динамо» понравилось быстро пропускать и забивать. В середине первого тайма Комличенко вывел гостей вперёд, воспользовавшись ошибкой Лунёва. Не прошло и двух минут, как Кутицкий восстановил равновесие. Во втором тайме долго было скучно, в итоге так и завершили 1:1.

Марцел Личка не смог сдержаться на пресс-конференции и употребил матерное слово. Если по отношению к ЦСКА «Динамо» чуть улучшило своё турнирное положение, то в контексте со «Спартаком» получилось иначе. Потому что «красно-белые» выиграли дерби у «красно-синих».

Махач на «ВЭБ Арене»

ЦСКА не победил «Спартак» шестой раз подряд – с февраля 2022 года. Команда Станковича забила по безответному голу в конце каждого из таймов команде Николича. 0:2. Бонгонда открыл дело точным ударом в левый угол, а Медина снял все вопросы парашютом за шиворот Акинфееву с рикошетом от перекладины.

Два гола – а удалений в этом чрезвычайном дерби оказалось в полтора раза больше. Стычка во втором тайме привела к красным карточкам Виллиану Роше и Литвинову (ему – после ВАРа). Плюс за две жёлтые удаление схлопотал Обляков. Так что по удалениям ЦСКА выиграл – 2:1. Честь, правда, сомнительная. Кстати, а кто же всё-таки три недели назад припечатал «рабочий» фингал Николичу?

Поздний «Локомотив» и две травмы «Зенита»

«Локомотив» справлялся с «Рубином» без дисквалифицированных Баринова и Батракова. С трудом справлялся. Лишь на последней основной минуте справился. Не забивали игроки группы атаки – пришлось подключаться профильному разрушителю. Чёткий удар Тимофеева в правый угол – и напоследок 1:0. У Пиняева – голевая передача на 20-летие.

У «Зенита» всё поначалу складывалось против «Динамо» Махачкала без проблем. Гол Нино, гол Гонду – промежуточно 2:0. Проблемы пошли у питерцев позже. Травма вратаря Латышонка, травма основного защитника Нино – две вынужденные замены. Во втором тайме забитый мяч Кагермазова – и уже 2:1. Удержала-таки команда Семака победу, а проведший на поле почти весь матч Соболев не порадовал своих поклонников какими-либо результативными действиями.

Мурад Мусаев выиграл полчемпионата

«Краснодар» второй раз кряду выиграл первый круг РПЛ. Даже если «быки» уступят в пятнадцатом туре «Рубину», всё равно команда Мусаева уйдёт на ноябрьский международный перерыв лидером гонки. Во втором подряд домашнем матче Премьер-лиги «быки» победили 4:0. Вслед за «Химками» так же пострадал и «Оренбург». Дубль не оформил никто – забивали одиночно. Ленини, Козлов, Сперцян (со штрафного) и, естественно, Кордоба. До рекорда ЦСКА (тринадцать побед в чемпионате подряд) «Краснодару» остаются два тура.

Дебютное самарское дерби в Премьер-лиге обернулось в пользу «Акрона». «Крылья Советов» сейчас в такой ситуации, что им не до футбола, а до разборок. Эсковаль и оправившийся от травмы Дзюба отпраздновали персональные голы на «Самара Арене». А вот Сергеев не забил даже с пенальти. 2:0. Выяснилось, что у Дзюбы какие-то свои счёты с уволенным недавно из «Крыльев» Корниленко. Вот ещё прозрачный намёк на Осинькина.

«Ахмат» не утвердился на пути победном

Победа в предыдущем туре (над «Ростовом») не придала «Ахмату» нужный ход. Команда Ташуева провела лоскутный матч с «Пари НН» и проиграла в родных стенах с разницей в два мяча. Садулаев не реализовал пенальти, зато Боселли забил в ворота хозяев с игры, а Эктов добавил на финише в пустые ворота на контратаке. 0:2.

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«Факел» и «Химки» доборолись до ничьей в Воронеже. Быстрый гол Руденко был нейтрализовал мячом Брахими ближе к перерыву. 1:1. Главным теневым героем матча стал Заболотный. Дважды он был связан с ВАР-просмотрами, завершившимися в пользу «Химок». В первом случае пассивное «вне игры» Антона не привело к отмене гола Руденко, а в концовке найденный у Каштанова офсайд уберёг Заболотного от греха автогола.

Кирилл Иванцов

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