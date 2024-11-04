Дзюба – о матче со «Спартаком»: «Стараюсь наслаждаться такими матчами»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о предстоящем матче против «Спартака».

«Не могу сказать, что что-то запредельное. Мне не так много осталось, и я часто говорил, что я стараюсь такими матчами наслаждаться», - цитирует российского нападающего Sport24.

36-летний россиянин сыграл семь матчей за «Акрон» в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал три голевые передачи, его контракт с клубом из Тольятти рассчитан до 30 июня 2025 года. Стоит отметить, что Дзюба является воситанником московского «Спартака».

Матч между «Спартаком» и «Акроном» запланирован на 10 ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 15:15 по московскому времени.