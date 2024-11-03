Кто из «Краснодара» был не так опасен против «Оренбурга»

«Краснодар» разгромил «Оренбург» и выиграл первый круг чемпионата России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно оценило трёх футболистов «быков», которые могли сыграть и получше.

Статистика матча: владение мячом – 53:47, удары по воротам – 17:21, в створ – 6:4, угловые – 5:9.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ – 5,0. Да, «Краснодар» крупно выиграл, ничего не пропустив, а Петров был полезен при атаках, но при обороне явно не хватало прикрытия флангов «быкам». Сергей в целом был неплох в единоборствах, но та верховая дуэль, которую он проиграл, вполне могла обернуться голом в ворота хозяев ещё при счёте 0:0. Там Сахархизан через руки Агкацева попал в штангу.

ЛУКАС ОЛАСА – 5,0. Нужна «Краснодару» большая надёжность на краях. Вскрывание флангов видится стратегией соперников «быков», которая кому-то может принести пользу. Что касается длинных передач, только одна таковая оказалась точной у Лукаса из трёх.

ВИКТОР СА – 6,5. Не сказать, что провалил матч. Всё-таки сделал голевой пас, это у него не отнимешь. Но не произвёл ни одной точной длинной передачи или навеса, хотя игрок фланговый. С другой стороны, три перехвата на его счету. По крайней мере в эффектности и эффективности Са проигрывает Сперцяну и Кордобе.

Кирилл Иванцов