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Сёмин – о ЦСКА: «Когда они наладят атаку, то будут регулярно набирать очки»

03 Ноября 2024 • 22:25 Комментировать

Легенда московского «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что ЦСКА является претендентом на самые высокие места.

«Когда они наладят атаку, то будут регулярно набирать очки. А в целом то ЦСКА все равно является одним из претендентов на самые высокие места», - цитирует прославленного специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что вчера, 2 ноября, подопечные Марко Николича уступили на своём поле московскому «Спартаку» (0:2). 

После 14 туров ЦСКА занимает лишь шестую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет уже 12 зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Юрий Сёмин
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