Сёмин – о ЦСКА: «Когда они наладят атаку, то будут регулярно набирать очки»

Легенда московского «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что ЦСКА является претендентом на самые высокие места.

«Когда они наладят атаку, то будут регулярно набирать очки. А в целом то ЦСКА все равно является одним из претендентов на самые высокие места», - цитирует прославленного специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что вчера, 2 ноября, подопечные Марко Николича уступили на своём поле московскому «Спартаку» (0:2).

После 14 туров ЦСКА занимает лишь шестую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет уже 12 зачетных баллов.