Слишкович: «При 0:4 можно остаться с мнением, что не заслужили поражение»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Несмотря на первый пропущенный гол в первом тайме, «Оренбург» смотрелся неплохо. Были моменты, если не ошибаюсь, даже дважды мяч попал в каркас ворот. Чего не хватило вашей команде, чтобы все-таки забить и чтобы как-то по-другому сценарий игры пошел?

- Чтобы ворота чуть-чуть шире были. Соперник забил два гола, а мы дважды попали в штангу. Потом мастерство еще Сперцяна, и тут закончилась вся история. Можно в футбол проиграть и 0:1, но ты скажешь, что соперник был лучше и создал моменты, но просто тебе не позволил ничего. Можно и проигрывать 0:4 и остаться с мнением, что не заслужили и не только поражение. Команда хорошо играла и создала моменты, к сожалению, не было достаточно концентрации, когда надо было забить. У нас было несколько хороших моментов, удары из-за штрафной, с 16-18 метров, но не забили. А соперник забил и всё.

- Второй тайм отличался, иначе пошла игра, как будто стало намного тяжелее, хотя опять же моменты были.

- Моменты были, давайте, не знаю, я могу сейчас не вспомнить все моменты, но, кроме трех голов, что еще опасного сделал «Краснодар»? И в первом тайме ничего. Мы были опасной командой перед воротами, но то, что мы не забили, - это наши проблемы, это наши ошибки. А соперник - молодец, он заслужил, он забил четыре гола и в итоге победил.