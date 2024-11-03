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Мусаев: «Оренбург» - молодцы, приехали на выезд и играли смело»

03 Ноября 2024 • 22:15 Комментировать
Краснодар
4:0
Оренбург
окончен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Что сказали парням в раздевалке?

- Сказал, что это один из самых сложных матчей за последнее время. Наверное, счет не совсем отражает. Да, мы выиграли по делу, но не 4:0. «Оренбург» провел отличный матч и создал нам много проблем. У нас в первом тайме не всё получалось в плане прессинга и переключения из обороны в атаку. Но второй тайм провели хорошо, усилили игру заменами, очень важно, что переломили, стандарты нам сегодня пришли на помощь. Очень важный матч, очень сложный. Рады победе.

- Чем все-таки удивил «Оренбург», если брать определенные тактические моменты в игре?

- Они так и играют всегда. Я же вам сказал перед матчем. Они как играют, так вышли и сыграли. Они молодцы, приехали на выезд и играли смело. За это наше уважение им.

- По игрокам что касается замен, сегодня вы довольны теми футболистами, которые появились? Козлов забил, и в целом исходя из матча кубкового?

- Как связан кубковый матч?

- Да, потому что те футболисты, которые вышли на замену, на мой взгляд, играли лучше.

- Я не вижу связи, матч на матч не приходится, кто-то хуже играет, кто-то лучше. Заменами доволен.

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