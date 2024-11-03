Сперцян: «Как всегда, сумасшедшая поддержка, поэтому мы не могли по-другому»

Лучший футболист встречи «Краснодар» - «Оренбург» Эдуард Сперцян для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Конечно, игрой довольны, очень важная победа для нас. Двигаемся дальше.

- Были моменты в первом тайме, когда казалось, что «Краснодар» мог пропустить. Что сказал тренер, что во втором тайме было полное доминирование и плюс три забитых мяча?

- Да, первый тайм, можно сказать, немного не получился у нас. Мало двигались, переключения были недостаточными. Как сказали в перерыве, исправились и второй тайм намного лучше провели и заслуженно победили.

- Есть какой-то внутреннее соперничество? А то уже Кордоба все статуэтки собрал, пора уже другим давать.

- Лично для меня это не самое главное, поэтому спокоен. Конечно, спасибо. Вся команда молодцы, как всегда, сумасшедшая поддержка, поэтому мы не могли по-другому.