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Шикарный штрафной Сперцяна и новый гол Кордобы: «Краснодар» растоптал «Оренбург» и выиграл в РПЛ 11-й матч подряд

03 Ноября 2024 • 21:38 Комментировать
Краснодар
4:0
Оренбург
окончен

Четырнадцатый тур Российской премьер-лиги замыкался матчем первой команды таблицы против последней. Одни «горожане» против других «горожан». «Краснодар» принимал «Оренбург».  

Протокол игры  
Краснодар4:0Оренбург
(1:0) Ленини Кевин38'  
(2:0) Козлов Данила Сергеевич73'  
(3:0) Сперцян Эдуард79'  
(4:0) Кордоба Джон88'  
Агкацев СтаниславПетров Сергей 69' (Гонсалес Джованни ( 69') Тормена ВиторКоста Диего  10'Олаcа ЛукасЧерников Александр  50' 66' (Кастаньо Кевин ( 66') Ленини КевинБатчи Жоау 83' (Кривцов Никита ( 83') Сперцян Эдуард 83' (Кобнан Мозес ( 83') Виктор Са 69' (Козлов Данила Сергеевич ( 69') Кордоба Джон
Запасные: Смолов ФёдорГришин ВалентинДюпин ЮрийОлусегун ОлакунлеКайо ПанталеаоАрутюнян ГеоргийКокшаров Александр
Москвичёв БогданЗотов ГеоргийПерес МатиасПрохин ДанилаКараташ КазымджанБашич ИванМихайлов ЯрославРыбчинский Дмитрий 60' (Гюрлюк Эмирджан ( 60') Коваленко Александр 76' (Горбани Мохаммад ( 76') Марин Джимми 77' (Томпсон Хорди ( 77') Сахархизан Саид 60' (Барановский Алексей ( 60')
Запасные: Керин ВладимирСыщенко МаксимКасимов Артём IIКеняйкин АлексейСтолбов СемёнЮрин СемёнСысуев Николай
03 ноября. Стадион "Краснодар" (Краснодар).
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Команда Мурада Мусаева подходила к очной встрече с десятиматчевой выигрышной серией в РПЛ и была намерена её упрочить. За «Оренбургом», ведомым Владимиром Слишковичем, тянулся шлейф совершенного иного толка. Двенадцать туров чемпионата подряд не знали южноуральцы побед – большинство тех игр прошли ещё при Давиде Деограсии.

Хозяева сейчас пошли вперёд на первой же минуте, но натолкнулись на оборону «Оренбурга». Когда стартовый запал «быков» сошёл на нет, а произошло это быстро, уже гости стали приближаться к воротам краснодарского клуба. Башич вообще-то с серьёзными претензиями на гол приложился под перекладину – Агкацев не спасовал, выручил.

Инициатива вернулась к «чёрно-зелёным». Оласа навесил со штрафного, и Диего Коста направил мяч над перекладиной. Кордоба сам организовал себе шанс с линии штрафной площади и пробил в левый угол – там справился Москвичёв. Снова по прошествии некоторого времени хозяева просели – и вполне могли принять гол в свои ворота.

Угловыми забодали «быков» гости. После одного из таких стандартов Башич подал к ближней штанге, Сахархизан выиграл верх у Петрова и пробил по воротам, а Агкацев переправил мяч в штангу. В общем, как и в прошлом матче (в гостях с «Крыльями Советов»), «Краснодар» открыл счёт ближе к концу первого тайма, играя до этого не особо внятно.

Кордоба заработал угловой, возможно, из офсайда, но ВАР по регламенту вмешаться не мог. Сперцян навесил справа со стандарта, Са скинул левее, и Ленини едва заметным касанием подправил мяч в угол. Судя по всему, Кевин точно избежал «вне игры», поскольку там ВАР был уполномочен проверить. 1:0.

Вдохновившийся «Краснодар» мог ещё отличиться до перерыва, но Петров был неточен, ударяя головой в левый угол… Кстати, «Химкам» в предыдущем домашнем матче Премьер-лиги «быки» забили первый гол тоже в конце первого тайма. Там они потом довели дело до 4:0, а здесь как вышло?

Скользкий для «Краснодара» счёт сохранялся после перерыва больше половины тайма. Михайлову с Коваленко позволяли бить по воротам «быков», только мяч в ворота не следовал. Ну и персонально для Кордобы это был вроде как не лучший вечер (хотя потом оценка изменилась, но ведь даже дубль он не оформил), ведь были удары у Джона, а пробить Москвичёва долго не получалось у него.

«Чёрно-зелёные» заискрили, когда включился в дело Сперцян. Покатил он на рандеву Козлову, которого опередил подкатом Москвичёв. В другой атаке Сперцян вычертил Батчи, тот справа отдал в центр на Козлова. На сей раз замыкание удалось Даниле – мимо вратаря и Матиаса Переса в сетку. 2:0.

«Оренбург» мог вернуть некое подобие интриги – Гюрлюк сделал доставку справа, а Караташ подсёк мяч в дальнюю штангу. Сперцяну же для полноты картины не хватало результативного действия. И Эдуард его произвёл на 79-й минуте. В касание. Ввернул мяч прямым ударом со штрафного в левый угол. 3:0.

Повязав капитанскую повязку на плече Агкацева, с чувством вынужденного долга Сперцян отправился на замену. «Оренбург» активизировался, но справились хозяева с ударами Барановского и Башича (где-то накрыли полевые игроки, где-то отразил вратарь). А Кордоба не забыл всё-таки забить лично, разобравшись с Пересом и Москвичёвым после передачи Кастаньо в контратаке.

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Так что и здесь 4:0 у «быков» – как было с «Химками» в предыдущем домашнем матче Премьер-лиги. «Краснодар» одержал одиннадцатую победу подряд в рамках РПЛ и восстановил отрыв от «Зенита» в три очка. При этом оборона всё-таки хромает у «быков», раз даже команда с последнего места наиграла против него как минимум на один гол (который не забила).

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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