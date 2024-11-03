«Краснодар» близок к 11-й победе подряд после гола Козлова в ворота «Оренбурга»

В 14-м туре Премьер-лиги «Краснодар» принимает «Оренбург». «Быки» доминируют на протяжении всей игры и постепенно наращивают голевой отрыв. На 73-й минуте краснодарцы удвоили счет на табло.

На 73-й минуте Эдуард Сперцян прорвался по правому флангу и отдал передачу на Жоау Батчи, тот покатил вдоль ворот на Данилу Козлова, который поразил ворота гостей. Счёт стал 2:0. В первом тайме отличился Кевин Ленини.

«Краснодар» лидирует в онлайн-таблице с отрывом в три очка от «Зенита». Соперник - последний. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.