Маркао подвёл итоги дерби между ЦСКА и «Спартаком»

Бывший футболист московского «Спартака» Маркао в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «красно-белых» в дерби с ЦСКА.

Видел, что «Спартак» победил ЦСКА. Такие матчи важны для уверенности. Это поможет чувствовать себя лучше в будущем. Вперёд, «Спартак», — сказал экс-спартаковец.

Напомним, что в матче 14-го тура Российской премьер-лиги, который прошёл вчера, 2 ноября, на «ВЭБ Арене», подопечные Деяна Станковича одержали победу со счётом 2:0 благодаря голам Тео Бонгонды и Хесуса Медины.

«Красно-белые» благодаря победе поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России.