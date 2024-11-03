Агент: Абена самый большой борец за «Спартак»

Агент защитника московского «Спартака» Миенти Абены Менно Гренвельд высказался о том, как футболист переживает критику в свой адрес.

Агент отметил, что суринамец является одним из лучших профессионалов в футболе, и нынешняя ситуация не сравнится с тем, что он уже пережил, но есть проблемы из-за поездок в сборную, на которые он тратит по 24 часа в одну сторону.

«Абена — самый большой борец за «Спартак». Спартак» — это армия, за которую он борется и будет бороться все больше и больше, чтобы выигрывать титулы. Все будет хорошо», — приводит слова агента Sport24.

В нынешнем сезоне Абена принял участие в девяти играх, но не смог отметиться результативными действиями.