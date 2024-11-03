Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба рассказал о своём состоянии

03 Ноября 2024 • 20:55 Комментировать
Акрон
2:0
Крылья Советов

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о своём состоянии после матча 14-го тура Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов» (2:0).

Форвард отметил, что немного опередил сроки своего восстановления. Напомним, что он пропустил несколько игр из-за повреждения, которое получил в кубковом матче против «Зенита».

«Надеюсь, что больше таких повреждений у меня не повторится. Спасибо огромное медицинскому штабу, всем, кто меня восстанавливал», — приводит слова Дзюбы Metaratings.ru.

Напомним, что Дзюба остался на замене в матче против «Акрона», но смог отметиться забитым мячом. 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Акрон

Новости по матчу

Сегодня, 03 Ноября
20:55
Дзюба рассказал о своём состоянии
20:14
Ежов подвёл итоги матча против «Акрона»
19:56
Тарханов: «Крылья Советов» уже не первый раз оказываются в такой ситуации»
18:01
Радимов — о Евгеньеве: «Очень хочу, чтобы в самарской команде его не было»
17:55
Семшов: «Не думаю, что отставка Осинькина логична»
17:24
«Великолепно»: Дзюба отреагировал на отставку Корниленко 2
16:55
Гольдман: Осинькин был против Дзюбы
16:27
Увольнение Осинькина может дорого стоить «Крыльям Советов» - названа сумма
16:20
Осинькин: «Дзюба не будет уже самым быстрым, но он знает, как приносить пользу»
16:12
Осинькин: «Сейчас у нас не всё хорошо внутри команды»
15:56
Тедеев: «Дзюба много принёс интересного»
15:55
Дзюба: «Я напугал двух защитников» 1
15:49
Тедеев: «Сегодня победили абсолютно заслуженно»
15:40
«Крылья Советов» продлили серию без побед
15:40
Эсковаль: «Это первый такой мой гол в карьере»
15:22
Дзюба в двух голах от рекорда Кержакова
15:03
Крутое пике «Крыльев»: эти три игрока подвели команду в матче с «Акроном» 1
14:55
Дзюба вернулся и добил «Крылья» в Самаре: «Акрон» победил в качестве хозяина на чужом поле 1
14:38
Дзюба забил второй гол за «Акрон» 1
14:34
Дзюба удвоил перевес «Акрона» в матче с «Крыльями Советов»
13:25
«Акрон» повёл в самарском дерби
13:07
Осинькин: «С Костанцей мы получаем определённые опции»
12:30
«Акрон» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 1
02:02
Акрон - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02 Ноября
18:55
В «Акроне» рассказали о состоянии Дзюбы перед матчем с «Крыльями»
16:08
Ставка и прогноз на матч точный счёт матча Акрон — Крылья Советов — 3 ноября 2024
12:11
Рискованная ставка и прогноз на матч Акрон — Крылья Советов чемпионата России — 3 ноября 2024
01 Ноября
18:17
«Крылья Советов» могут не пройти лицензирование для выступления в следующем сезоне РПЛ
31 Октября
19:23
Ставка и прогноз на матч Акрон – Крылья Советов чемпионата России – 3 ноября 2024
17:57
Дзюба назвал лучшее спортивное событие в жизни 1
17:51
Дзюба: «Когда из «Зенита» уходил, я не мог понять, во что мы вообще скатываемся» 1
17:46
Дзюба: «Неважно, что кричат гиены и шакалы, когда ты лев» 2
30 Октября
18:58
В «Акроне» не исключили, что Дзюба сыграет с «Крыльями Советов»
16:45
Появилась новая информация о состоянии Дзюбы
28 Октября
21:54
Три топ-клуба РПЛ следят за игроком «Акрона»
15:37
В «Акроне» назвали конкретную задачу в РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе покинет «Реал» ради Англии, «Спартак» купит лидера «Краснодара», а УЕФА сделал тёмную «Реалу» – в главных слухах недели «Манчестер Юнайтед» выставит на трансфер четырёх игроков после прихода Аморима Стало известно, в какой европейский клуб может перейти Винисиус Месси высказался о втором матче с командой Миранчука Как Алексей Миранчук обскакал Месси в матче плей-офф МЛС «Реал» принял решение по Гюлеру Нападающий «Баварии» Кейн назвал лучшего молодого футболиста мира Гвардиола дал совет «Барселоне» Ван Нистелрой рассказал, что пошло не так при тен Хаге Глава «Реала» Перес недоволен позицией Анчелотти по трём игрокам - названы имена
Родри – обладатель «Золотого мяча» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль В борьбе за «Золотой мяч» победило добро Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус
Спортивные новости
Зверев разгромил Умбера в финале турнира в Париже Дубль Радулова помог «Локомотиву» выиграть у «Трактора» в КХЛ «Салават Юлаев» сломил сопротивление СКА в матче КХЛ Норрис стал победителем спринта Гран-при Бразилии, Ферстаппен — третий Гол и два ассиста Овечкина принесли «Вашингтону» домашнюю победу над «Монреалем» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Акрон Акрон
Крылья Советов Крылья Советов
2
0
2.85 3.55 2.27
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
Пари НН Пари НН
0
2
1.81 3.75 3.95
Видео
Окончен
Факел Факел
Химки Химки
1
1
2.30 3.20 3.10
Видео
73 мин
Краснодар Краснодар
Оренбург Оренбург
1
0
1.34 5.00 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Ноября
21:06 · Россия. Премьер-лига
Агент: Абена самый большой борец за «Спартак»
21:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» уверенно переиграла «СКА-Хабаровск»
20:55 · Россия. Премьер-лига
Дзюба рассказал о своём состоянии
20:46 · Россия. Премьер-лига
Аленичев рассказал, нашёл ли Станкович оптимальный состав «Спартака»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Футбол – это не кикбоксинг, Сухой всё сделал правильно»
20:28 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» открыл счёт в матче с «Оренбургом» в конце первого тайма
20:23 · Россия. Премьер-лига
В раздевалке «Крыльев Советов» в перерыве матча против «Акрона» произошёл конфликт 1 слухи
20:14 · Россия. Премьер-лига
Ежов подвёл итоги матча против «Акрона»
20:01 · Россия. Премьер-лига
Альшин: «Пропустили такой какой-то нелепый гол, потеряли где-то концентрацию»
19:56 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Крылья Советов» уже не первый раз оказываются в такой ситуации»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «У «Оренбурга» точно добавилось эмоций, потому что поменялся тренер»
19:37 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» отреагировали на информацию об интересе к Пруцеву и Зиньковскому
19:30 · Россия. Премьер-лига
Камоцци кратко высказался о победе «Спартака» в дерби
19:21 · Россия. Премьер-лига
Аленичев — о дерби: «ЦСКА выглядел командой ФНЛ»
19:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
Дубль Хохлачёва помог «Чайке» разгромить «Тюмень»
19:15 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 1
19:13 · Россия. Премьер-лига
Губерниев раскритиковал арбитра Сухого
19:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» на последней минуте вырвал победу в матче с «Нефтехимиком»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Рахимов высказался о возможной отставке
18:41 · Россия. Премьер-лига
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Оренбурга» на матч РПЛ
18:30 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: Конечно, интереснее посмотреть европейский футбол, чем ЦСКА — «Спартак»
18:25 · Россия. Премьер-лига
«Незаменимых не бывает»: Булыкин прокомментировал победу «Локомотива» над «Рубином» без лидеров команды эксклюзив
18:21 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «У нас масса моментов, четыре момента в первом тайме, пять - во втором, пенальти, а гола нет»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв высказался о чемпионской гонке РПЛ сезона-2024/25
18:20 · Россия. Премьер-лига
«Факел» отыгрался в матче с «Химками»
Все новости