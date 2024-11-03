Дзюба рассказал о своём состоянии

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о своём состоянии после матча 14-го тура Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов» (2:0).

Форвард отметил, что немного опередил сроки своего восстановления. Напомним, что он пропустил несколько игр из-за повреждения, которое получил в кубковом матче против «Зенита».

«Надеюсь, что больше таких повреждений у меня не повторится. Спасибо огромное медицинскому штабу, всем, кто меня восстанавливал», — приводит слова Дзюбы Metaratings.ru.

Напомним, что Дзюба остался на замене в матче против «Акрона», но смог отметиться забитым мячом.