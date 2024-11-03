Аленичев рассказал, нашёл ли Станкович оптимальный состав «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, нашёл наставник столичного клуба Деян Станкович оптимальный состав.

Эксперт считает, что сербский специалист понял, что состав, который вышел на поле с первых минут против ЦСКА, будет основным на ближайшие игры.

«Может быть, одна или две перестановки, но не больше. Станкович определился с основой», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

Напомним, что вчера, 2 ноября, в матче 14-го тура Российской премьер-лиги «красно-белые» одержали победу в дерби со счётом 2:0 благодаря голам Тео Бонгонды и Хесуса Медины и поднялись на пятое место в турнирной таблице.