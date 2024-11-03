Гладилин: «Футбол – это не кикбоксинг, Сухой всё сделал правильно»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин подвёл итоги дерби, в котором «красно-белые» на выезде обыграли ЦСКА (2:0).

Эксперт отметил, что давно не было такого боевого дерби, однако зрелищным этот поединок он не может назвать, так как было много борьбы, но, по его мнению, команда Деяна Станковича одержала заслуженную победу, ведь казалось, что именно «красно-белым» были нужнее три очка.

«Что думаю по удалениям? Сухой все сделал правильно. Футбол – это не кикбоксинг, все правильно и по делу», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Напомним, что «Спартак» благодаря победе поднялся на пятое место в турнирной таблице.