«Краснодар» открыл счёт в матче с «Оренбургом» в конце первого тайма

В эти минуты проходит заключительный матч 14-го тура Премьер-лиги, в котором «Краснодар» играет против «Оренбурга». Чуть больше трети поединка команды не могли распечатать счёт, и в итоге «быки» забили свой мяч.

После навеса Эдуарда Сперцяна с углового Витор Тормена скинул мяч на дальнюю штангу, а Кевин Ленини удачно подставил ногу - 1:0.

«Краснодар» сделал шаг к 11-й победе подряд и на три очка опережает конкурентов из «Зенита». Соперник - последний. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.