В раздевалке «Крыльев Советов» в перерыве матча 14-го тура Российской премьер-лиги против «Акрона» произошел конфликт.

Как сообщает «Матч ТВ», в конфликте с одной стороны участвовали российские игроки, а с другие латиноамериканцы во главе с Бенхамином Гарре и Томасом Гальдамесом. Отмечается, что россиян не устраивал настрой их одноклубников, однако массовой драки удалось избежать.

Напомним, что «Крылья Советов» потерпели поражение со счётом 0:2. На данный момент самарцы занимают 12-е место в турнирной таблице, опережая зону стыковых игр лишь по дополнительным показателям. В следующем туре они сыграют против ЦСКА на своём поле.