Ежов подвёл итоги матча против «Акрона»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о поражении от тольяттинского «Акрона» (0:2) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги.

Напомним, что «Акрон» был принимающей стороной, однако игра прошла на домашнем поле «Крыльев Советов».

Игрок отметил, что точно не может сказать, что его команда выступала в гостях.

«Это наш стадион, наши болельщики. «Акрон» — хорошая сплоченная команда. Все было ожидаемо», – приводит слова Ежова Metaratings.ru.

Напомним, что в составе победителей отличились Жоау Эсковал и Артём Дзюба. «Крылья Советов» после 14 туров занимают 12-е место в турнирной таблице.