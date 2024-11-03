Из-за кого мог проиграть «Факел» и могли проиграть «Химки»

«Факел» ушёл от поражения в домашнем матче с «Химками», при этом победу хозяева не вырвали. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно оценило пятерых футболистов, которые были на поле не самыми сильными звеньями в своих командах.

Статистика матча: владение мячом – 50:50, удары по воротам – 19:11, в створ – 2:4, угловые – 5:4.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ВЯЧЕСЛАВ ЯКИМОВ – 3,0. Трижды был обыгран с дриблинга, сам же неудачно один раз пошёл в такой проход. Выиграл лишь одно единоборство из семи – плохая статистика. Проведя первый тайм плюс десять неполных минут второго, отправился на замену.

ТАБО СЕЛЕ – 3,5. Вышел победителем лишь в двух единоборствах из двенадцати, был неточен во всех пяти длинных передачах или навесах, но хотя бы парочку ключевых пасов записал на свой счёт. В комплексе вряд ли порадовал болельщиков «Факела» и заменился в середине второго тайма.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – 3,0. Ну точно не его матч. Если топам «Локомотиву» и «Динамо» в двух предыдущих турах Зелимхан забивал, то здесь не мог это сделать по той простой причине, что вообще не ударял по воротам. А ещё ни разу не сходил в хороший дриблинг и не отдал ни одной точной длинной передачи. При этом продержался на поле 78 минут.

АНТОН ЗАБОЛОТНЫЙ – 3,0. Чисто повезло ему на двух ВАР-просмотрах, а то он дважды оказывался не в том месте не в то время. Из-за офсайдной позиции Антона могли отменить гол Руденко, а также автогол Заболотного (отменённый) чуть не оказался решающим в этом матче. В отличие от створа своих ворот, в створ чужих Антон не попал ни разу. Единоборств выиграл мало, тем более для своих-то габаритов (семь из двадцати).

АЛЕКСЕЙ КАШТАНОВ – 4,0. Провёл на поле весь матч, в отличие от Маркова, вступившего в игру со скамейки после перерыва. Во второй половине второго тайма Калинин регулярно снабжал их подачами со штрафных, были ещё подачи, но ни одного точного замыкания не получилось. Каштанов недосмотрел свой офсайд во время подачи стандарта, после которого в свои ворота забил Заболотный.

Кирилл Иванцов