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Альшин: «Пропустили такой какой-то нелепый гол, потеряли где-то концентрацию»

03 Ноября 2024 • 20:01 Комментировать
Факел
1:1
Химки

Лучший футболист встречи «Факел» - «Химки» Ильнур Альшин для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Какие эмоции после этой игры? Неоднозначной сегодня получилась встреча с «Химками».

- Конечно, мы разочарованы. Считаю, что мы должны были выигрывать этот матч, пропустили такой какой-то нелепый гол, потеряли где-то концентрацию. Потом игра складывалась под нашим контролем, были моменты, создавали, били, но не забили. Забили, но не засчитали гол.

- На пятой минуте был пропущенный мяч. Вы говорите о том, что была потеряна концентрация. Разве так бывает, что начало игры, и уже где-то теряешь футболиста?

- Бывает, да, потому что может быть холодно или еще что-то там, чуть игрока потерял своего, микроэпизод и всё - мяч в воротах.

- Сегодня против вас на фланге играл Петар Голубович, который много пропустил. Была ли отдельная установка нагружать именно ваш фланг? Потому что футболист действительно сейчас не в форме находится.

- Да нет, скорее всего, со мной больше играл Бакаев, он и опускался в пятерку, до этого так не делал, а в этой игре садился низко. Голубович? Готовились, но не думали, что он будет играть. Нормально он, кажется, играл, просто без атаки, скорее всего. В обороне больше.

- Сегодня очень эмоциональная игра, при этом вы и на поле, и после игры очень спокойны. Вас это не захлестывает и не заводит, как остальных парней из «Факела»?

- Да нет, почему? Конечно, захлестывает. После игры особо ничего не сделаешь. Понятно, что эмоции эмоциями, но отыграли матч, уже готовимся к следующей.

- У «Факела» серия из матчей без поражений, при этом дома только одна победа над «Оренбургом». Что это значит, «Факел» все-таки движется вперед, или отсутствие побед на вас влияет негативно?

- Как сказать? Не влияет. Это все равно очко в копилку, двигаемся потихоньку. Если будем так же продолжать работать, я думаю, удача должна повернуться к нам, потому что проделано много работы хорошей. Я надеюсь, что впереди нас ждут победы в любом случае.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Ильнур Альшин

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